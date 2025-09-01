BURGLENGENFELD. Am Dienstagabend wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in ein Waldstück in Burglengenfeld gerufen. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstagabend, 26. August, gegen 20:15 Uhr, meldete ein aufmerksamer Bürger eine Rauchentwicklung in einem Waldstück nahe der Maxhütter Straße. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen brennenden Baumstumpf fest. Durch das rasche Eingreifen der Einsatzkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Das Feuer griff noch nicht auf andere Bäume oder den Waldboden über. Vor Ort wurde eine umfassende Spurensicherung durchgeführt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Deshalb wird um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten: Haben Sie am Dienstagabend, 26. August, gegen 20:15 Uhr im Bereich des Gymnasiums Burglengenfeld, des angrenzenden Waldstücks und der Verbindungsstraße nach Teublitz verdächtige Beobachtungen (verdächtige Personen oder Fahrzeuge) gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0.