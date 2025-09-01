STRAUBING. Die vermisste 13-Jährige ist wohlbehalten wieder zurückgekehrt - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung.

Die vermisste 13-jährige Jugendliche aus Straubing ist wohlbehalten zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit erledigt.

Das Polizeipräsidium Niederbayern bedankt sich für die Mithilfe und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Es wird gebeten, das übersandte Lichtbild und datenschutzrechtlich relevante Personendaten dauerhaft zu löschen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-0

Veröffnetlicht: 31.08.2025