GÜNZBURG. Am Sonntag fand in Günzburg eine angezeigte Versammlung zum Thema „Friedliche Solidarität mit Palästina“ statt.

Ab 13 Uhr versammelten sich ca. 200 Teilnehmer am Forum, um anschließend mit einem Demonstrationszug zum Marktplatz zu laufen. Dort fand bis 14:25 Uhr eine Abschlusskundgebung statt. Die Versammlung verlief friedlich und überwiegend störungsfrei. Durch die sich fortbewegende Versammlung kam es zur Nachmittagszeit zeitweise zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs. Anlässlich des Polizeieinsatzes erhielt das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West Unterstützung der Bereitschaftspolizei. (PP SWS)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).