PLECH, LKR. BAYREUTH. Am Samstagmittag geriet eine Gartenhütte in Plech in Brand. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 12.30 Uhr bemerkte der Eigentümer, wie in seinem Gartenhaus in der Straße „Am Vogelwasser“ ein Feuer ausbrach, und wählte den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehren Plech, Ottenhof und Höfen eilten daraufhin zum Brandort. Obwohl die Feuerwehr den Brand rasch unter Kontrolle brachte, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.