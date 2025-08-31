ZELL I.FICHTELGEBIRGE, LKR. HOF. Am Samstagabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Zell im Fichtelgebirge ein. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 20 Uhr und 23.15 Uhr, während die Bewohner nicht zu Hause waren, hebelten die Täter ein Kellerfenster des Hauses im Amselweg auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Nachdem sie Geld und Schmuck im Wert eines vierstelligen Eurobetrags entdeckt hatten, flüchteten sie unerkannt.

Die Kriminalpolizei Hof bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Amselweg gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09281/704-0 bei den Ermittlern zu melden.