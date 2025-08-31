PETTSTADT, LKR. BAMBERG. In der Nacht auf Samstag wurde ein 62-jähriger Radfahrer tot neben einem Radweg aufgefunden. Die Polizei Bamberg-Land führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.

Freitagabend, gegen 21.30 Uhr, meldeten Angehörige den Radfahrer als vermisst, nachdem dieser von einer Radtour nicht zurückgekehrt war. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei suchten daraufhin nach dem Mann. Am Samstagmorgen gegen 3.15 Uhr entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers den Leichnam in einem Gebüsch an einem Radweg zwischen Pettstadt und Reundorf.

Ob der Verstorbene alleinbeteiligt stürzte oder ob eine medizinische Ursache den Sturz ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde ein Unfallgutachter hinzugezogen, der die Polizei Bamberg-Land bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs unterstützt.

Zeugen, die den 62-Jährigen am Freitag mit seinem Rennrad gesehen haben oder Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310 zu melden.