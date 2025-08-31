HÖCHSTADT AN DER AISCH. (849) Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen dem 14.08.2025 (Donnerstag) und 29.08.2025 (Freitag) gewaltsam Zugang zu einem Wohnanwesen in Röttenbach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) und entwendeten einen Tresor. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Im genannten Zeitraum brachen unbekannte Personen mutmaßlich über die Terrassentür in einen Bungalow im Eichenring ein. Mit brachialer Gewalt entfernten sie einen Tresor und verließen damit das Gebäude. Der Entwendungsschaden liegt dem aktuellen Stand nach im unteren sechsstelligen Bereich.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch und veranlasste unter anderem Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernimmt die weitere Sachbearbeitung. Die Ermittler bitten Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Eichenrings beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich zu melden. Unter der Rufnummer 0911 2112 – 3333 nimmt die Polizei rund um die Uhr Hinweise entgegen.



Erstellt durch: Christian Seiler