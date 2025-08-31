1613 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Lechhausen – Im Zeitraum von Mittwoch (20.08.2025), 09.30 Uhr, bis Donnerstag (28.08.2025), 17.30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Schillstraße.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen Daimler A180, der am rechten Fahrbahnrand parkte. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Im Zeitraum von Donnerstag (28.08.2025), 16.00 Uhr, bis Freitag (29.08.2025), 16.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht am Marienplatz.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen weißen Mercedes E450, der am rechten Fahrbahnrand parkte. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1614 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Widerstand

Innenstadt – Am Samstag (30.08.2025) griff ein 31-jähriger Mann auf dem Augsburger Plärrer einen Sicherheitsmitarbeiter an und leistete anschließend Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei.

Gegen 23.00 Uhr forderte der Sicherheitsmitarbeiter den 31-Jährigen auf, das Festzelt zu verlassen. Daraufhin verhielt sich der 31-Jährige aggressiv gegenüber dem Sicherheitsdienst. Der Sicherheitsdienst fixierte den 31-Jährigen und zog die Polizei hinzu. Auf dem Weg zur Polizei Plärrerwache beleidigte der 31-Jährige mehrfach Polizeikräfte und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Die Beamten verbrachten den 31-Jährigen unter erneutem Widerstand in den Polizeiarrest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 31-Jährigen.

1615 – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Innenstadt – Am Freitag (29.08.2025), gegen 22.00 Uhr, warf ein bislang unbekannter Täter scheinbar eine Glasscherbe durch das Festzelt des Augsburger Plärrers. Eine 29-jährige Frau wurde dabei am Kopf leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

1616 – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Oberhausen – Am Samstag (30.08.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 43-jährigen Mann in der Donauwörther Straße.

Gegen 11.00 Uhr schlugen die beiden bislang unbekannten Täter den 43-Jährigen offenbar unvermittelt ins Gesicht. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1617 – Polizei stoppt Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Kriegshaber – Am Samstag (30.08.2025) fuhr ein 25-jähriger Mann unter dem Einfluss von Alkohol auf der B300 von Gessertshausen Richtung Diedorf.

Gegen 23.00 Uhr meldete ein Zeuge den 25-Jährigen Schlangenlinienfahrer. Kurz darauf stoppte die Polizei den 25-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von beinahe 0,7 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten den Autoschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Zudem wurde der vorläufige Entzug der Fahrerlaubnis angeordnet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 25-jährigen Mann.

1618 – Alkoholisierte E-Scooter-Fahrerin stürzt bei Verkehrsunfall

Innenstadt – Am Samstag (30.08.2025) fuhr eine 25-jährige E-Scooter-Fahrerin zusammen mit einem 30-jährigen E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss in der Rehlingenstraße. Es kam zum Verkehrsunfall. Die 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 22.40 Uhr fuhr die 25-Jährige mit ihrem E-Scooter gegen ein geparktes Auto wodurch sie stürzte. Sie verletzte sich dabei am Kopf. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 25-Jährige und der 30-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Alkohol standen. Ein Atemalkoholtest ergab bei der 25-Jährigen einen Wert von über 1,8 Promille und bei dem 30-Jährigen einen Wert von rund 1,0 Promille. Aufgrund der Verletzung wurde die 25-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei der 25-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen die 25-Jährige sowie wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 30-Jährigen.