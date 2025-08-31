EDLING, LKR. ROSENHEIM. Am Samstagabend, 30. August 2025, brach an einem Holzschuppen ein Feuer aus. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Es entstand jedoch ein Schaden im höheren fünfstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Rosenheim übernommen.

Am Samstagabend (30. August 2025), gegen 21.20 Uhr, ging über den Notruf die Mitteilung über den Brand eines Holzschuppens in Edling ein. Bei Eintreffen der ersten alarmierten Kräfte befand sich der Stadel bereits in Vollbrand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden auch Gerätschaften der Feuerwehr im Schuppen untergestellt und durch die Flammen erheblich beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen höheren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt

Die ersten polizeilichen Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Unterstützungkräfte der Polizeiinspektion Bad Aibling. Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizei Rosenheim die weiteren Untersuchungen und Ermittlungen.

Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen hierzu dauern weiter an und die Ermittler bitten zur Klärung des Sachverhalts auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat am Samstagabend, des 30. August 2025, im Bereich der Kreisstraße 44 bei Edling verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die für die Ermittlungen zur Brandursache von Bedeutung sein könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031 / 200-0 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.