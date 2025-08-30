RAMMINGEN. Am Nachmittag des 30.08.25 geriet eine Kfz-Werkstatt in Rammingen in Brand.

Während mechanischen Arbeiten an einem Schrottfahrzeug geriet dieses aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, welcher sich trotz sofortiger Löschversuche auf die gesamte Werkstatt ausbreitete. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Werkstatt bereits im Vollbrand. Dank des raschen Eingreifens konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende bewohnte Haus größtenteils verhindert werden. Glücklicherweise wurde durch das Feuer niemand verletzt. Es entstand jedoch ein geschätzter Sachschaden im unteren sechsstelligen Bereich. Die Feuerwehren der Umgebung waren mit mehr als 100 Einsatzkräften im Einsatz. Weiterhin waren Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Bad Wörishofen und den Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandursache, werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. (KPI Memmingen/KDD).

