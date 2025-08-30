NÜRNBERG. (845) Ein psychisch auffällig wirkender Mann suchte in den vergangenen Tagen wiederholt eine Schießstätte im Nürnberger Stadtteil Erlenstegen auf und verhielt sich dort auffällig. Da er bei einem seiner Besuche mutmaßlich eine Schusswaffe mit sich führte, wandte sich ein Zeuge an die Polizei. Das SEK nahm den 33-Jährigen am Samstagnachmittag (30.08.2025) in Gewahrsam.



Der Zeuge wandte sich an die Polizei und gab an, den 33-Jährigen bereits wiederholt im Bereich der Schießanlage in der Günthersbühler Straße gesehen zu haben. Hierbei habe der Mann jedes Mal psychisch auffällig gewirkt und einmal eine mutmaßliche Schusswaffe vorgezeigt.

Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost leitete daraufhin erste Ermittlungen ein. Nachdem die zuständige Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Nürnberg einen Durchsuchungsbeschluss erlassen hatte, betraten Einsatzkräfte des SEK gegen 16:10 Uhr die Wohnung des 33-Jährigen und nahmen diesen in Gewahrsam.

Im Zuge der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten unter anderem einen Luftdruckrevolver auf und stellten diesen sicher. Der 33-jährige Tatverdächtige, der auch den Polizisten gegenüber einen stark verwirrten Eindruck machte, wurde in die Obhut einer Fachklinik übergeben. Er muss sich nun wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Waffengesetz strafrechtlich verantworten.



Erstellt durch: Christian Seiler