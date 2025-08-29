29.08.2025, Polizeipräsidium Unterfranken
WIESENTHEID, LKR. KITZINGEN. Seit Freitagabend wird ein Senior aus seinem Pflegeheim vermisst. Es muss davon ausgegangen werden, dass er orientierungslos ist und dringend Hilfe benötigt. Die Kitzinger Polizei sucht zur Stunde nach dem Mann und hofft auf Hinweise.
Der 82-jährige Adolf Rosenberger hat nach aktuellen Erkenntnissen das Seniorenheim gegen 19:00 Uhr in der Alten Abtswinder Straße verlassen und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Sämtliche Suchmaßnahmen der Kitzinger Polizei verliefen bislang ergebnislos.
Herr Rosenberger wird wie folgt beschrieben:
- 180 cm groß
- Schlank
- Läuft langsam und leicht nach links gebeugt
- Graue Haare mit Haarkranz
- Trägt eine Jogginghose und ein Poloshirt
Hinweise werden unter 09321/141-0 entgegengenommen.