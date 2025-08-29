KEMPTEN/NESSELWANG. Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin verhinderte am Nachmittag des 28.08.2025 in Kempten, dass ein 70-Jähriger um seine Ersparnisse gebracht wurde. Ein Betrüger hatte bei ihm angerufen und gab sich als Staatsanwalt aus. Angeblich hätte der Sohn des Angerufenen einen tödlichen Unfall verursacht. Wenn der Vater nicht in der Lage wäre eine hohe Kaution zu hinterlegen, müsse der Sohn ins Gefängnis. Daraufhin fuhr der Angerufene zu seiner Hausbank. Der dortigen Angestellten fiel die Nervosität des Kunden auf und sie konnte durch das Stellen geschickter Fragen den Kunden zu der Erkenntnis bringen, dass er mit Betrügern in Kontakt stand. Sie informierte daraufhin die Polizei.

Nur ca. 5 Stunden später meldete sich eine betrügerische Anruferin bei einer 90-jährigen Frau in Nesselwang. Sie gab sich als Polizistin aus und erzählte eine ganz ähnliche Geschichte von der angeblichen Tochter. Die angerufene Dame verfügte über einen hohen vierstelligen Bargeldbetrag zu Hause, welchen sie gegen 17:30 Uhr auf Anweisung hin im Ortsgebiet Nesselwang an einen Abholer übergab. Erst danach kontaktierte sie ihre Tochter und der Betrug fiel auf. Den Abholer konnte die Geschädigte vage beschreiben: ca. 175 cm groß, ca. 25 bis 30 Jahre alt, dunkelhäutig. Er sprach sehr schlecht Deutsch und war zu Fuß unterwegs.

Wem verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge am frühen Donnertagabend in Nesselwang aufgefallen sind wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Kempten unter der Rufnummer 0831/9909-0 in Verbindung zu setzen. (KPI Kempten)