KAUFBEUREN. Die seit dem 10.08.2025 vermisste 20-Jährige aus Kaufbeuren ist zwischenzeitlich zurückgekehrt.

Zur Wahrung des Persönlichkeitsrechts des Vermissten bittet das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West darum, die persönlichen Daten - insbesondere das veröffentlichte Bild der Person - zu löschen! Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Öffentlichkeit für die Unterstützung bei der Fahndung (KPI Memmingen/ PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).