OBERFRANKEN. Aktuell treten vermehrt Betrüger in Oberfranken auf, die für oftmals mangelhaft durchgeführte handwerkliche Leistungen unverhältnismäßig viel Geld verlangen. So erlangten sie zum Beispiel 18.000 Euro von einem Mann aus dem Landkreis Forchheim. Die Kriminalpolizeien in Oberfranken ermitteln in mehreren Fällen wegen des Verdachts des Betruges und Wuchers.

Anfang dieser Woche kamen die Täter auf den Mann zu und boten ihm Reparaturarbeiten an seinem Vordach für einen Preis von knapp tausend Euro an. Nachdem die Betrüger die Arbeiten beendet hatten, verlangten sie plötzlich eine Bezahlung in Höhe von 18.000 Euro, die der überrumpelte Mann auch leistete. Später erstattete er Anzeige bei der Polizei. In einem weiteren aktuellen Fall forderten die Täter erfolgreich über 20.000 Euro.

Die Polizei Oberfranken rät:

Einigen Sie sich mit dem Dienstleister zu Beginn auf einen verbindlichen Preis. Ziehen Sie am besten Zeugen hinzu, beispielsweise Ihre Nachbarn.

Bezahlen Sie niemals sofort und verlangen Sie nach Abschluss der Arbeit eine Rechnung. Prüfen Sie, ob die aufgeführten Leistungen auch erbracht wurden. Achten Sie auf eine rechtskonforme Rechnung (Firmenangabe, Steuernummer, Rechnungsnummer).

Haben Sie im Nachhinein das Gefühl, betrogen worden zu sein, melden Sie den Vorfall bei Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle und scheuen Sie sich nicht, Anzeige gegen die Firma zu erstatten.

Rat und Hilfe gibt es auch bei der Verbraucherzentrale.

Tipps für die Handwerkersuche: