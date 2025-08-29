LAUBEN/LKR. UNTERALLGÄU. Nachdem Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen gestern im nördlichen Bereich von Lauben einen Leichnam auffanden, besteht ein dringender Tatverdacht gegen den 38-jährigen Lebensgefährten der 36-jährigen Vermissten aus Lauben. Der Tatverdächtige wurde heute Vormittag der zuständigen Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Im Rahmen der Anhörung machte der Mann Angaben und legte ein Geständnis ab. Die zuständige Ermittlungsrichterin erließ daraufhin den von der Staatsanwaltschaft Memmingen beantragten Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 38-jährige Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der aufgefundene Leichnam wurde heute Vormittag obduziert. Hierbei wurde festgestellt, dass es sich bei der aufgefundenen Leiche um die Vermisste aus Lauben handelt.

Die Ermittlungen der Ermittlungsgruppe „Koppel“ der KPI Memmingen zur Rekonstruktion des Tathergangs sowie der Umstände und Hintergründe der Tat dauern an. (KPI Memmingen / Staatsanwaltschaft Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).