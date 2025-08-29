REGENSBURG. Am Donnerstagabend wurde ein 29-Jähriger im Bereich der Maximilianstraße von bislang unbekannten Tätern ausgeraubt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Donnerstag, 28. August, kam ein 29-jähriger Mann zur Polizei und gab an, gegen 21:55 Uhr von drei bislang unbekannten Tätern körperlich angegangen und ausgeraubt worden zu sein. Die 3 Unbekannten kamen in der Maximilianstraße – im Bereich des dortigen Taxistandes vor der Abzweigung zur Römermauer – auf den 29-Jährigen zu und forderten unter dem Vorhalt eines Messers Wertgegenstände. Außerdem schlugen sie ihrem Opfer mehrmals auf den Kopf und sprühten Pfefferspray ins Gesicht.

Die Täter entwendeten unter anderem einen Geldbeutel und ein Handy und entfernten sich dann in unbekannte Richtung. Der Geschädigte ging zur Polizeiinspektion Regensburg Süd und meldete dort den Vorfall. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die 3 männlichen Täter mit arabischem Aussehen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter mit einem Messer bewaffnet: breite Schultern, ca. 170 cm groß, sehr eng anliegende Oberbekleidung mit einem weißen T-Shirt und schwarzer Jacke/schwarzem Pullover, führte einen umgehängten dunklen Turnbeutel mit sich

2. Täter mit Einsatz von Pfefferspray: längere Haare, trug ein schwarzes Cap, eine Jeans und ebenfalls ein weißes T-Shirt

3. Täter: vernarbtes Gesicht, bekleidet mit einer Jeans und einem T-Shirt

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ermittelt und sucht Zeugen. Haben Sie am Donnerstagabend, 29. August 2025, gegen 21:50 Uhr im Bereich der Maximilianstraße verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Raub in Verbindung stehen könnten? Dann wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder auch an jede andere Polizeiinspektion.