BAD REICHENHALL, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Wie Anfang August berichtet, hatte ein zunächst unbekannter, bewaffneter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 3. August 2025, eine Angestellte einer Bar in Bad Reichenhall mit einer Waffe bedroht, Bargeld gefordert und war im Anschluss unerkannt und ohne Beute geflüchtet. Zeugenhinweise aus der Bevölkerung führten die Ermittler der Kriminalpolizei Traunstein zu einem dringend tatverdächtigen 21-Jährigen. Nach Erlass eines Haftbefehls sitzt der Italiener nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (3. August 2025), gegen kurz vor 1.00 Uhr, hatte der zunächst unbekannte, maskierte Täter die Bar in der Poststraße in Bad Reichenhall betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe von der dortigen Angestellten Bargeld gefordert. Der Täter floh im Anschluss, ohne Beute gemacht zu haben, zu Fuß in unbekannte Richtung.

Eine unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat eingeleitete Großfahndung, an der sich zahlreiche Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Bad Reichenhall und umliegender Dienststellen der Landespolizei Bayern, Österreich, der Bundespolizei und ein Polizeihubschrauber beteiligten, verlief ebenfalls ohne Erfolg.

Durch akribische kriminaltechnische Untersuchungen und Hinweise aus der Bevölkerung kam man schnell einem 21-jährigen italienischen Staatsangehörigen aus Bad Reichenhall auf die Spur. Ermittler des Kommissariats für Raubdelikte der Kriminalpolizei Traunstein nahmen den jungen Mann zusammen mit Beamten des ZED Traunstein noch am Mittwoch, den 27. August 2025 fest. Erkenntnisse aus den folgenden Durchsuchungsmaßnahmen stützten den dringenden Tatverdacht gegen den Italiener, welcher noch am selben Tat dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Traunstein erließ der Richter einen Haftbefehl. Der junge Mann sitzt seither in der Justizvollzugsanstalt.

Ungeachtet dessen laufen die Ermittlungen der Kriminalpolizei Traunstein in dem Fall weiter.