1607 – Die Polizei ermittelt nach Widerstand und Beleidigung

Innenstadt - Am Donnerstag (28.08.2025) leistete ein 23-jähriger Mann auf dem Augsburger Plärrer Widerstand gegen Maßnahmen der Polizei und beleidigte einen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.

Gegen 22.00 Uhr untersagten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eines Festzeltes am Augsburger Plärrer zwei Personen den Zutritt. Da die 21-Jährige und der 44-Jährige den Anweisungen nicht nachkommen wollten, zogen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Polizei hinzu.

Bei Eintreffen ärgerte sich der 23-Jährige Begleiter der Beiden und beleidigte den Mitarbeiter. Außerdem verhielt er sich aggressiv gegenüber dem Mitarbeiter. Die Polizei unterband die Streitigkeit, wobei der 23-Jährige Widerstand gegen die eingesetzten Beamten leistete.

Die Polizei ermittelt wegen des Widerstands und Beleidigung.

1608 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffiti

Haunstetten – Im Zeitraum von Mittwoch (27.08.2025), 18.00 Uhr, auf Donnerstag (28.08.2025), 13.30 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Mauer in der Haunstetter Straße.

Der aktuelle Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/232-2710 entgegen.

1609 – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw

Haunstetten – Am Donnerstag (28.08.2025) beschädigte ein unbekannter Täter einen in der Jägerbachstraße geparkten schwarzen Hyundai.

In der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr zerstach ein Unbekannter offenbar den rechten Vorderreifen. Es entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1610 – Polizei kontrolliert Mann ohne Führerschein

Haunstetten – Am Donnerstag (28.08.2025) stoppte die Polizei in der Haunstetter Straße einen 27-jährigen Autofahrer, der ohne Führerschein unterwegs war.

Gegen 22.00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 27-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der 27-Jährige durfte seine Fahrt nicht fortsetzen.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

1611 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an zwei Pkw

Kriegshaber – Im Zeitraum von Mittwoch (27.08.2025) 17.00 Uhr auf Donnerstag (28.08.2025) 09.00 Uhr beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Luther-King-Straße zwei Pkw.

Der oder die unbekannten Täter beschmierten den silberne Audi und den grauen Skoda mit Farbe. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

1612 – Polizei verhindert Alkoholfahrt

Kriegshaber – Am Freitag (29.08.2025) teilten Anwohner verdächtige Geräusche in der Ulmer Straße mit.

Die Polizeibeamten machten gegen 03.30 Uhr einen 56-Jährigen aus, der sich offenbar stark alkoholisiert an seinem Pkw zu schaffen machte. Da der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug zu führen, unterbanden die Einsatzkräfte eine mögliche Fahrt des Mannes. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über ein Promille. Die Beamten stellten den Autoschlüssel des 56-Jährigen sicher.

Der Vorfall hat für den Mann keine strafrechtlichen Konsequenzen.