BERNAU, LKR. ROSENHEIM. In der Nacht auf Donnerstag, 28. August 2025, brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäftsgebäude in der Rottauerstraße in Bernau am Chiemsee ein. Der Beuteschaden bewegt sich im unteren dreistelligen Bereich; der angerichtete Sachschaden übersteigt den Beuteschaden erheblich. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht auf Donnerstag, 28. August 2025, sind bislang unbekannte Täter in eine Geschäftsgebäude mit Arztpraxis und Rechtsanwaltskanzlei in der Rottauer Straße eingebrochen. Die Einbrecher sind nach derzeitigen Ermittlungserkenntnissen über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude eingestiegen und haben anschließend die Räumlichkeiten nach Bargeld durchsucht.

Der Beuteschaden bewegt sich, nach aktuellem Ermittlungsstand, im unteren dreistelligen Bereich; der angerichtete Sachschaden hingegen übersteigt den Beuteschaden erheblich.

Die ersten Maßnahmen vor Ort und Ermittlungen erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Prien am Chiemsee. Ermittler des Fachkommissariats für Einbruch- und Raubdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim haben nun die Untersuchungen und Ermittlungen übernommen.

Zur Aufklärung der Tat bitten die Kriminalermittler um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wem sind in der Zeit von Mittwoch (27.08.2025) gegen 18.00 Uhr bis Donnerstagmorgen (28.08.2025) um 07.00 Uhr im Nahbereich des Geschäftsgebäudes in der Rottauerstraße in Bernau am Chiemsee verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat auch vor dem genannten Tatzeitraum sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen und zu deren Aufklärung beitragen können?

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Rosenheim unter der Telefonnummer 08031 / 2000 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.