REGENSBURG. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Physiotherapiepraxis in der Prüfeninger Straße in Regensburg. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und sucht Zeugen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Mittwoch, 27.08.2025, gegen 19:30 Uhr, und Donnerstag, 28.08.2025, etwa 07:00 Uhr, gewaltsam in die Räumlichkeiten der Praxis ein. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Die Einbrecher entwendeten Bargeld im dreistelligen Eurobereich.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich der Prüfeninger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.