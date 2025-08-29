LANDSHUT. Am Donnerstagabend (28.08.2025) soll ein 28-Jähriger in der Nähe des Klöpflgrabens in Landshut überfallen worden sein. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22.30 Uhr befand sich ein 28-Jähriger fußläufig auf dem Heimweg von der Dult. Auf Höhe des Klöpflgrabens/Händlbauergasse soll er von zwei bislang unbekannten Personen an einer Parkbank überfallen worden sein. Zwei Männer sollen ihn bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Nachdem ihnen der 28-Jährige Bargeld gab, entfernten sie sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt und bittet um Hinweise.

Personen, die Hinweise zu Vorfall geben können oder ungewöhnliche Beobachtungen, insbesondere gegen 22.30 Uhr im Bereich des Klöpflgrabens/Händlbauergasse gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Landshut unter der 0871/9252-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 29.08.2025, 10.00 Uhr