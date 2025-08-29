Trostberg, Lkr. Traunstein. Die Polizeiinspektion Trostberg bekommt zum 1. September einen neuen Dienststellenleiter. Der bisherige Leiter, Polizeioberrat Bernhard Dusch, wechselt in die Abteilung Einsatz des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd nach Rosenheim. Seine Nachfolge übernimmt Polizeioberrat Anton Huber.

Bernhard Dusch leitete seit dem 1. Januar 2024 sehr erfolgreich, bürgernah und mitarbeiterorientiert die Trostberger Dienststelle. Den 47-jährigen, verheirateten und dreifachen Familienvater, der im Landkreis Berchtesgadener Land lebt, führt nun sein Weg in das Polizeipräsidium Oberbayern Süd nach Rosenheim. Dort übernimmt er die Funktion des stellvertretenden Leiters des Sachgebietes E3 „Kriminalitätsbekämpfung“ und ist fortan auch der Präventionsbeauftragte für Oberbayern Süd.

Sein Nachfolger an der Spitze der Trostberger Polizeiinspektion ist der 43-jährige Polizeioberrat Anton Huber. Der verheiratete Familienvater lebt im Landkreis Rosenheim und übte zuletzt eben die Funktion aus, welche Bernhard Dusch nun von ihm übernimmt.

Anton Huber ist seit dem 3. September 2001 bei der Bayerischen Polizei. Nach erfolgreicher Ausbildung für Ämter in der zweiten Qualifikationsebene (Mittlerer Dienst) und Abschluss seiner Einsatzphase bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei wurde er zum 1. September 2005 zur Polizeiinspektion Rosenheim in den Wach- und Streifendienst versetzt. Sein weiterer dienstlicher Weg führte ihn immer wieder zur Kriminalpolizei. Im März 2008 wurde er dann fest zur Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim versetzt und arbeitete in mehreren Kommissariaten als kriminalpolizeilicher Sachbearbeiter in der zweiten Qualifikationsebene.

Auf Grund seiner sehr guten Leistungen konnte er im Jahr 2012 sein Studium für den Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene (Gehobener Dienst) beginnen und dieses nach zwei Jahren mit einem sehr guten Ergebnis beenden. Dies ermöglichte ihm die Teilnahme am Auswahlverfahren für künftige Ämter in der vierten Qualifikationsebene (Höherer Dienst). Auch das beendete Anton Huber erfolgreich und begann im Oktober 2019 sein Studium für den Aufstieg an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster Hiltrup. Seit seiner Rückkehr zum Polizeipräsidium Oberbayern Süd war er in der Funktion des stellvertretenden Leiters des Sachgebietes E3 „Kriminalitätsbekämpfung“ tätig. Nun übernimmt er zum 1. September die Leitung der Polizeiinspektion Trostberg und ist somit auch für den Dienststellenverbund mit der Polizeistation Traunreut verantwortlich, welche der Trostberger Polizeiinspektion unmittelbar nachgeordnet ist.