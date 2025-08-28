BAMBERG. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten Unbekannte in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Mittwochmorgen bemerkte der Inhaber eines Juweliergeschäftes in der Kleberstraße, dass in der vergangenen Nacht versucht wurde, in sein Geschäft einzubrechen. An der Eingangstüre waren augenscheinlich frische Einbruchsspuren erkennbar. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch jedoch stand. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Wahrnehmungen in der Kleberstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.