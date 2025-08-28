Mobile Wache unterwegs
1601 – Polizei ermittelt wegen Betrug
Nordschwaben – Am heutigen Donnerstag (28.08.2025) kam es bislang bereits zu mehreren Betrugsversuchen durch sogenannte Schockanrufe im Bereich Nordschwaben.
Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.
Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.
Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:
- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
- Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte. Seien Sie besonders vorsichtig bei ausländischen Konten.
- Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.
- Sensibilisieren Sie Ihre älteren Angehörigen und Bekannten.
- Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.
- Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link:
https://www.polizei.bayern.de/nmmo
1602 – Polizei ermittelt wegen Betrug
Augsburg – Am vergangenen Sonntag (24.08.2025) kam es zu einem Betrug durch einen bislang unbekannten Täter zum Nachteil einer 39-jährigen Frau aus Augsburg.
Die 39-Jährige inserierte ein Kissen auf einer Online-Verkaufsplattform. Der Unbekannte meldete sich bei der Frau und zeigte Kaufinteresse. Zunächst gab der vermeintliche Käufer an, dass er gerne über PayPal zahlen wolle. Nachdem die Frau ihm ihre E-Mail-Adresse übersandte, wollte der Unbekannte doch per Überweisung bezahlen. Dafür übersandte er der Frau einen Link. Unter diesem musste die Frau ihre Kontodaten angeben.
Kurze Zeit später bemerkte die Frau insgesamt drei Abbuchungen auf ihrem Konto. Die Frau meldete den Vorfall bei Ihrer Bank. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Betrug.
Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, rät die Polizei:
- Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf Ihren Computer,
- Geben Sie auf keinen Fall private Daten (z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten) heraus.
- Gesundes Misstrauen kann schützen.
- Klicken Sie nicht auf fremde Links.
- Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei.
Nähere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/
1603 – Polizei ermittelt nach Körperverletzung und Widerstand
Innenstadt – Am Mittwoch (27.08.2025) kam es an einer Straßenbahnhaltestelle in der Langenmantelstraße zu einer Auseinandersetzung. Ein 38-Jähriger leistete Widerstand gegen die Polizei.
Gegen 19.00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung unter mehreren Personen. Offenbar wartete eine Gruppe aus mehreren Personen an der Straßenbahnhaltestelle, als ein 38-jähriger Mann hinzukam und in verbalen Streit mit einem bislang unbekannten Mann geriet. Im Verlauf der Streitigkeit schlug der 38-Jährige dem Unbekannten ins Gesicht.
Mehrere Personen aus der Gruppe des Unbekannten brachten den 38-Jährigen zu Boden, schlugen mehrfach auf diesen ein und flüchten zum Teil vor Eintreffen der Polizei.
Bei der Sachverhaltsaufnahme griff der 38-jährige Mann einen Polizeibeamten körperlich an. Anschließend leistete er Widerstand bei den polizeilichen Maßnahmen und verletzte sich dabei. Außerdem beleidigte er eine Polizeibeamtin.
Der Vorfall wurde von der Videoüberwachung auf dem Plärrergelände erfasst.
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen den 38-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
1604 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Pkw
Haunstetten – Am Mittwoch (27.08.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung eines schwarzen BMWs in der Marconistraße beschädigt.
In der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 18.20 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter zwei Reifen an dem BMW. Es entstand Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
1605 – Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl in Tankstelle
Innenstadt – Am Donnerstag (28.08.2025) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Ladendiebstahl in einer Tankstelle am Leonhardsberg.
Gegen 01:45 Uhr betraten offenbar vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren die Tankstelle. Während zwei Jugendliche den Kassierer ablenkten, entwendeten die anderen beiden mehrere alkoholische Getränke und flüchteten. Es entstand ein Beuteschaden im unteren zweistelligen Bereich.
Eine Streife stoppte die flüchtigen Jugendlichen im nahen Umfeld. Einsatzkräfte stellten die zwei weiteren Jugendlichen in der Tankstelle fest.
Polizeibeamte brachten die Jugendlichen auf eine Polizeidienststelle. Nach Beendigung der Maßnahmen entließen die Beamten die Jugendlichen, in Absprache mit den Erziehungsberechtigten.
Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die Jugendlichen.
