1601 – Polizei ermittelt wegen Betrug

Nordschwaben – Am heutigen Donnerstag (28.08.2025) kam es bislang bereits zu mehreren Betrugsversuchen durch sogenannte Schockanrufe im Bereich Nordschwaben.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte. Seien Sie besonders vorsichtig bei ausländischen Konten.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Sensibilisieren Sie Ihre älteren Angehörigen und Bekannten.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

1602 – Polizei ermittelt wegen Betrug

Augsburg – Am vergangenen Sonntag (24.08.2025) kam es zu einem Betrug durch einen bislang unbekannten Täter zum Nachteil einer 39-jährigen Frau aus Augsburg.

Die 39-Jährige inserierte ein Kissen auf einer Online-Verkaufsplattform. Der Unbekannte meldete sich bei der Frau und zeigte Kaufinteresse. Zunächst gab der vermeintliche Käufer an, dass er gerne über PayPal zahlen wolle. Nachdem die Frau ihm ihre E-Mail-Adresse übersandte, wollte der Unbekannte doch per Überweisung bezahlen. Dafür übersandte er der Frau einen Link. Unter diesem musste die Frau ihre Kontodaten angeben.

Kurze Zeit später bemerkte die Frau insgesamt drei Abbuchungen auf ihrem Konto. Die Frau meldete den Vorfall bei Ihrer Bank. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrug.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, rät die Polizei:

Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf Ihren Computer,

Geben Sie auf keinen Fall private Daten (z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten) heraus.

Gesundes Misstrauen kann schützen.

Klicken Sie nicht auf fremde Links.

Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei.

Nähere Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ec-und-kreditkartenbetrug/