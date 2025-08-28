PASSAU. Am Mittwochabend (27.08.2025) hat ein Güterzug bei Passau einen Mann erfasst. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt und konnte zwischenzeitlich die Identität des Mannes klären.

Den bislang vorliegenden Erkenntnissen nach handelt es sich um einen 43-jährigen Mann aus Bulgarien. Die Hintergründe des Unfalls sind weiterhin Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Reiner, POKin, Tel.: 09421/868-1015

Veröffentlicht am 28.08.2025, 13.50 Uhr