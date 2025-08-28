REIT IM WINKL, LKR. TRAUNSTEIN. Am Mittwochnachmittag, 27. August 2025, brach in einer Wohnung in einem Ferienhaus ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde hierbei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein übernahm die Ermittlungen zur Brandsache.

Am Mittwochnachmittag (27. August 2025), gegen 14.20 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle telefonisch die Mitteilung über einen Brand in einem Ferienhaus in Reit im Winkl ein. Anwohner hatten zuvor noch selbständig versucht das Feuer mittels Löschdecken einzudämmen, die Rauchentwicklung und sehr große Hitze war hier jedoch schon zu weit fortgeschritten. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren von Reit im Winkl, Kössen, Unter- und Oberwössen sowie Marquartstein stellten nach deren Ankunft die starke Rauchentwicklung aus dem Dachfenster fest. Die Anwohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Wohngebäude. Die Floriansjünger erlangten über das Dachfenster Zutritt zum Gebäude und konnten den Brand in der Wohnung im Anschluss schnell und professionell unter Kontrolle bringen und löschen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde durch den Brand niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Wohnung im Obergeschoss ist derzeit nicht bewohnbar.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch Kräfte der örtlich zuständigten Polizeiinspektion Traunstein. Noch am Nachmittag übernahmen die Beamten der Kommissariate für Branddelikte sowie der Spurensicherung der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Ermittlungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergeben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.