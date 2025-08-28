1345. Einbruch in Mehrfamilienhaus – Lehel

Im Zeitraum zwischen Samstag, 23.08.2025, 11:00 Uhr, bis Mittwoch, 27.08.2025, 10:30 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus.

Anschließend gelangten sie gewaltsam in eine dort befindliche Wohnung im fünften Obergeschoss. Die Wohnung wurde nach Wertsachen durchsucht und der oder die Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Die Bewohner bemerkten den Einbruch und verständigten den Polizeinotruf 110. Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Liebigstraße, Bruderstraße, Christophstraße, St.-Anna-Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1346. Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Pkw; eine Person verletzt – Westend

Am Mittwoch, 27.08.2025, gegen 10:45 Uhr, fuhr ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mercedes Pkw auf der Barthstraße stadteinwärts.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem E-Scooter ebenfalls auf die Fahrbahn.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei stürzte der 34-Jährige und wurde schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1347. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Krad; eine Person verletzt – Taufkirchen

Am Mittwoch, 27.08.2025, gegen 19:20 Uhr, fuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw auf der Hochstraße stadteinwärts. An der Kreuzung Hochstraße und Hohenbrunner Weg wartete ein Linienbus am dortigen Stoppschild.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Yamaha Motorrad auf dem Hohenbrunner Weg ebenfalls stadteinwärts.

Der 20-Jährige wollte den wartenden Linienbus überholen und missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden 62-Jährigen.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad. Der 62-jährige Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 20-Jährige blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden mittelschwer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1348. Raubdelikt – Schwabing

Am Mittwoch, 27.08.2025, gegen 17:00 Uhr, befand sich ein 38-Jähriger mit polnischer Staatsangehörigkeit und ohne festen Wohnsitz in Deutschland im Bereich der Lerchenauer Straße.

Während er auf einer Parkbank verweilte, traten ihm fünf bislang unbekannte Männer gegenüber und forderten sein Mobiltelefon.

Daraufhin entwickelte sich ein Streit, bei dem der 38-Jährige gegen einen der Unbekannten trat. Dieser wiederum verletzte den 38-Jährigen mit einem Messer im Bereich des Fußes.

Im weiteren Verlaufen schlugen alle fünf Personen auf den 38-Jährigen ein und entwendeten ihm persönliche Dokumente sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der 38-Jährige entfernte sich ebenfalls von der Tatörtlichkeit und verständigte erst später über eine Passantin den Notruf. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst wurde von dem Verletzten verweigert.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 190 cm groß, ca. 110 kg schwer, südosteuropäische Erscheinung, schwarze kurze Haare, schwarzer Vollbart; dunkel gekleidet

Täter 2-5:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, südosteuropäische Erscheinungen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Lerchenauer Straße und Winzererstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1349. Staatsschutzrelevantes Delikt – Obermenzing

Am Dienstag, 26.08.2025, stellten Polizeibeamte nach einer Mitteilung eines Zeugen in einem Innenhof eines Firmengeländes ein Schild fest, welches mit schwarzer Farbe von einem unbekannten Täter bemalt wurde. Das Schild zeigt eine ausländerfeindliche Darstellung und dazu war ein Hinweis auf ein Konzentrationslager hinzugefügt. Das Schild hing dort nach den ersten Ermittlungen seit Anfang Mai. (Wann genau das Schild bemalt wurde ist derzeit nicht bekannt.)

Das Schild wurde sichergestellt und die weiteren Ermittlungen bezüglich einer Volksverhetzung werden vom Kommissariat 44 geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Paul-Gerhardt-Allee, Schuegrafstraße und Berduxstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.