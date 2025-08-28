ERDING.Im Zusammenhang mit einem möglichen Betrugsversuch konnte die Kriminalpolizei Erding am Montag zwei Personen festnehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Bereits am Donnerstag, 21.08.2025, waren zwei zunächst Unbekannte an der Wohnung des Rentners in Erding vorstellig geworden und hatten ihm angeboten, alte Bücher von ihm zu erwerben.

Durch geschickte Gesprächsführung der Täter sollen diese dann versucht haben, den Mann zur Abhebung einer fünfstelligen Bargeldsumme zu bewegen. Hierfür fuhren sie zusammen mit dem 83-Jährigen zu einer Bank. Eine Abhebung scheiterte jedoch daran, dass mehrere angefahrene Filialen bereits geschlossen hatten.

Beim erneuten Versuch einer Geldübergabe am vergangenen Montag gelang es den zwischenzeitlich informierten Beamten der Kripo Erding, einen 28-jährigen Mann sowie eine im Fahrzeug wartende 29-jährige Frau unter dringendem Tatverdacht festzunehmen.

Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Landshut wurde der in Berlin wohnende Mann einem Richter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Seine ebenfalls in Berlin wohnhafte Begleitung wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.