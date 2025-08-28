NÜRNBERG. (841) Ein 26-jähriger Mann sollte am Mittwochabend (27.08.2025) durch eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der Mann leistete Widerstand – bei ihm fanden die Beamten eine größere Menge Kokain auf.



Der Radfahrer fiel einer Streife gegen 22:00 Uhr auf Grund seines verdächtigen Verhaltens in der Innenstadt auf. Als er die Polizisten bemerkte, wendete er und fuhr zunächst davon. Die Beamten konnten ihn nach kurzer Verfolgung einholen und in der Neuen Gasse einer Kontrolle unterziehen. Weil er sich hierbei aggressiv und merklich nervös verhielt, entschieden sich die Polizisten, den Mann zu durchsuchen. Dieser reagierte daraufhin mit einem weiteren Fluchtversuch, weshalb ihn die Beamten schließlich zu Boden bringen mussten. Hiergegen setzte sich der 26-Jährige massiv zur Wehr. Einem Beamten verpasste er mittels eines Kopfstoßes eine Verletzung im Gesichtsbereich. Der Mann konnte erst unter Anwendung von Pfefferspray und des Einsatzstocks überwältigt und mittels Handschellen fixiert werden. Sowohl die beiden eingesetzten Beamten, als auch der Tatverdächtige erlitten bei dem Widerstand leichte Verletzungen.

Bei seiner anschließenden Durchsuchung stießen die Einsatzkräfte auf den mutmaßlichen Grund für das Verhalten des Mannes. Er führte eine nicht geringe Menge Kokain mit sich. Die weiteren Ermittlungen hat deshalb der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernommen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und musste sich auf einer Dienststelle einer ärztlichen Blutuntersuchung unterziehen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag. Der 26-Jährige wird daher im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Marc Siegl / mc