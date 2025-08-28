PASSAU. Am Mittwochabend (27.08.2025) hat ein Güterzug bei Passau einen Mann erfasst. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Polizei über einen Bahnunfall informiert. Ein Güterzug fuhr von Linz kommend in Richtung des Hauptbahnhofs Passau. In der Unterführung in Passau bemerkten die Lokführer eine Person auf den Gleisen und leiteten umgehend eine Bremsung ein. Die Person wurde von dem Zug erfasst und verletzt. Die beiden Lokführer leisteten Erste Hilfe. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Der genaue Unfallhergang ist bislang unklar, der Kriminaldauerdienst der Kripo Passau hat die Ermittlungen dazu übernommen. Der Bahnverkehr war bis etwa 21.00 Uhr komplett gesperrt. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und befindet sich weiterhin in einem Krankenhaus zur Behandlung. Er ist derzeit nicht ansprechbar, weshalb die Identität des Mannes bislang nicht abschließend geklärt werden konnte.

Veröffentlicht am 28.08.2025, 09.45 Uhr