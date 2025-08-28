CHAM. Am Montagnachmittag wurde eine 16-Jährige von einem bislang unbekannten Mann sexuell genötigt. Die Polizeiinspektion Cham hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Montag, 25. August, gegen 17:35 Uhr ging eine 16-Jährige durch den Meranweg in Richtung des Chamer Bahnhofs. Ein bislang unbekannter Mann, der ihr bereits zuvor gefolgt war, sprach sie an und berührte sie oberhalb der Kleidung an Brust, Gesäß sowie im Intimbereich. Auch versuchte der Mann, die Frau zu küssen.

Ein 55-jähriger Mann, der unterhalb des Meranwegs gerade angelte, bemerkte dies, sprach die beiden an und wollte nach oben in den Meranweg gehen. Der unbekannte Mann ergriff daraufhin die Flucht in Richtung Biertor. Der 55-Jährige sowie ein weiterer Passant begleiteten die 16-Jährige zur Polizeiinspektion Cham, wo der Vorfall sofort polizeilich aufgenommen wurde. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann nicht mehr festgestellt werden.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 25-30 Jahre alt,

ca. 170-175 cm groß,

dunklere Hautfarbe (evtl. arabischer Phänotyp),

braune/dunkle mittellange Haare,

keine Brille,

Kinnbart in Richtung 3-Tage-Bart,

bekleidet mit weißem T-Shirt und schwarzer langer Hose,

sprach deutsch mit arabischem Akzent.

Die Polizeiinspektion Cham ermittelt wegen sexueller Nötigung und sucht Zeugen. Haben Sie am Montagnachmittag, gegen 17:35 Uhr im Bereich des Meranwegs oder in unmittelbarer Umgebung etwas bemerkt oder kennen Sie den beschriebenen Mann? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Cham unter der Telefonnummer 09971/8545-0.