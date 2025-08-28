MINTRACHING. Am Dienstagmorgen wurden in einem Wohnhaus in Mintraching zwei tote Personen gefunden. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Am Dienstagmorgen erhielt die Polizei die Mitteilung, dass ein älteres Ehepaar in Mintraching schon seit mehreren Tagen nicht mehr erreichbar sei. Die Beamten fuhren zur Wohnanschrift, verschafften sich Zutritt zum Haus und fanden dort zwei leblose Personen vor.

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Verstorbenen um die beiden Hausbewohner, eine 69-jährige Frau und einen 76-jährigen Mann. Die Kriminalpolizei Regensburg sicherte Spuren und führt umfangreiche Ermittlungen zur Klärung des Geschehens. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen nicht vor.

Die genaue Todesursache beider Personen soll durch zwei umfassende Obduktionen geklärt werden. Diese sind für den heutigen Mittwoch angesetzt. Mit ersten Ergebnissen ist voraussichtlich in der kommenden Woche zu rechnen.