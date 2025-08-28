EGGENFELDEN, LKR. ROTTAL-INN. Am 28.08.2025, gegen 04:00 Uhr ereignete sich am Carcassoner Platz ein Wohnungsbrand, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache war im 1. OG des Wohnobjekts ein Brand ausgebrochen, der später noch auf weitere Gebäudeteile im zweiten Stockwerk übergriff, wobei letztlich ein Sachschaden im unteren bis mittleren sechsstelligen Eurobereich entstand.

Ein 45-jähriger Bewohner des Anwesens hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im 1. OG befunden und durch Rufen auf sich aufmerksam gemacht. Der zweite, ebenfalls 45-jährige Bewohner des Objekts, der in einem anderen Gebäudeteil geschlafen hatte, wurde darauf aufmerksam und barg mit zwei weiteren hinzugezogenen Ersthelfern seinen Mitbewohner aus den Flammen. Ersterer wurde, nach ambulanter Erstversorgung vor Ort, leicht verletzt einem nahegelegenen Klinikum zur weiteren Behandlung zugeführt. Die Ersthelfer blieben unverletzt.

Die Brandbekämpfung wurde durch Kräfte der Wehren Eggenfelden, Gern und Huldessen geleistet. Nach polizeilichem Erstzugriff und Sicherstellung des Brandortes durch Kräfte der PI Eggenfelden wurden die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Klärung der noch unbekannten Brandursache, durch die KPI Passau übernommen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Einsatzzentrale, Fischer, EPHK, Tel.: 09421/868-1410

Veröffentlicht am 28.08.2025, 07:30 Uhr