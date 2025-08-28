VILSHOFEN A. D. DONAU, LKR. PASSAU. Am Mittwoch, den 27.08.2025, gegen 23:35 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 8, auf Höhe des Ortsteils Pleinting, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge, ein Zweirad und ein Pkw frontal kollidierten.

Nach ersten Erkenntnissen stießen ein 20-jähriger Leichtkraftradfahrer aus dem Landkreis Deggendorf, von Vilshofen in Richtung Künzing fahrend und ein entgegenkommender Pkw frontal zusammen. Der Pkw war besetzt mit einem 27-jährigen männlichen Fahrzeugführer aus dem Landkreis Deggendorf, sowie seinem 28-jährigen Beifahrer, der ebenfalls aus dem Landkreis Deggendorf stammt.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Zweiradfahrer noch an der Unfallstelle. Die Insassen des am Unfall beteiligten Pkws kamen mit leichten Verletzungen zur Weiterbehandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Neben einem Rettungshubschrauber waren rund 45 Angehörige der Feuerwehren Pleinting, Künzing und Alkofen unter der Leitung von Kreisbrandmeister Christian Kirschner, ca. zehn Mitarbeiter des Rettungsdienstes, sowie zwei Streifenbesatzungen der PI Vilshofen vor Ort. Die Gesamteinsatzleitung oblag dem Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Vilshofen a. d. Donau, Ersten Polizeihauptkommissar Michael Emmer.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Passau wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen, beide Fahrzeuge wurden demzufolge sichergestellt.

Der betreffende Streckenabschnitt auf der Bundesstraße 8 wurde während der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa vier Stunden komplett gesperrt, zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehren eingerichtet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf ca. 25.000 Euro.

Den Beamten der Polizeiinspektion Vilshofen a. d. Donau obliegt die Unfallaufnahme – hinsichtlich der genauen Unfallursache können derzeit noch keine belastbaren Angaben gemacht werden, diesbezüglich dauern die Ermittlungen an.

Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich umgehend mit der PI Vilshofen a. d. Donau unter der Telefonnummer 08541/9613-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Vilshofen an der Donau, Pressebeauftragter, Michael Emmer, Erster Polizeihauptkommissar, Tel. 08541/9613-0

Veröffentlicht 28.08.2025. 06.08 Uhr