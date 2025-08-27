LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Ein 46-Jähriger hatte sich am frühen Mittwochabend im Landkreis Weilheim-Schongau durch eine waghalsige Flucht einer polizeilichen Kontrolle entzogen. Bei der Flucht wurden mehrere Dienstfahrzeuge beschädigt, zwei Polizeibeamte leicht verletzt und ein Schuss auf das flüchtende Fahrzeug abgegeben. Der flüchtende Mann blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die weiteren Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise, insbesondere zu Personen, welche während der Flucht im Straßenverkehr gefährdet wurden.

Am Mittwoch (27. August 2025), gegen 17.20 Uhr, sollte der männliche Fahrer eines VW Caddy im Gemeindebereich Wilzhofen im Landkreis Weilheim-Schongau einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der 46-jährige deutsche Fahrzeuglenker aus dem Landkreis Starnberg entzog sich allerdings durch Flucht der polizeilichen Kontrolle. Bei der anschließenden Nachfahrt zur Anhaltung des Pkw waren 6 Polizeifahrzeuge der Landes-, Bundes- und Bereitschaftspolizei, sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Verfolgung führte quer durch die Landkreise Weilheim-Schongau und Starnberg.

Während der Nachfahrt kam es während eines Anhalteversuchs zum Zusammenstoß zwischen dem VW Caddy und einem uniformierten Einsatzfahrzeug der Polizeiinspektion Weilheim. Zur Verhinderung der weiteren Flucht des 46-Jährigen kam es zu einer polizeilichen Schussabgabe gegen den hinteren Reifen des Pkw Caddy. Durch den Schuss wurde niemand verletzt, nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der hintere rechte Reifen des Fluchtfahrzeuges getroffen.

Der Flüchtende setzte seine waghalsige Fahrt jedoch fort, wobei es bei einem erneuten Anhalteversuch zu einem weiteren Zusammenstoß des VW Caddy mit uniformierten Fahrzeugen der Polizeiinspektion Weilheim und der Bundespolizei kam. Auch hier konnte der Fahrer des Caddy seine Flucht zunächst fortsetzen, verunfallte aber schlussendlich alleinbeteiligt bei einem Abbiegevorgang in der Gemeinde Monatshausen im Landkreis Starnberg, wo sein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit liegen blieb.

Der Fahrzeugführer wurde umgehend vorläufig festgenommen und muss sich nun mehrerer Straftaten gegenüber verantworten. Der 46-Jährige blieb unverletzt.

Im Rahmen der Verfolgungsfahrt, bzw. durch die Zusammenstöße wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt und waren in der Folge nicht mehr dienstfähig.

Noch am selben Abend übernahmen Beamte der Kriminalpolizei Weilheim, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen vor Ort.

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Hinweise, insbesondere von Personen welche während der Verfolgungsfahrt gefährdet wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand müssten auch Personen mit Handys Filmaufnahmen gemacht haben.

Wer wurde im Zusammenhang mit der Flucht bzw. der Verfolgungsfahrt am Mittwoch (27. August 2025), im Straßenverkehr gefährdet?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeistation Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.