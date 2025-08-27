REGENSBURG. Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in einen Kiosk in der Prüfeninger Straße in Regensburg eingebrochen und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt – Zeugen werden dringend gesucht.

In der Zeit von Montagabend, 25.08.2025, 18:00 Uhr, bis Dienstagmorgen, 26.08.2025, 05:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Kiosk in der Prüfeninger Straße in Regensburg. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Verkaufsstand. Im Inneren entwendeten sie Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Am Dienstagmorgen verständigte der Betreiber des Kiosks die Polizei, nachdem er die Spuren des Einbruchs bemerkt hatte. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm noch am selben Tag die Spurensicherung vor Ort.

Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat. Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer in der Nacht vom 25. auf den 26. August 2025 im Bereich der Prüfeninger Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 mit der Kriminalpolizei Regensburg in Verbindung zu setzen.