INGOLSTADT.Unbekannte Einbrecher verschafften sich Zugang zu einer Wohnung in der Manchinger Straße. Sie erlangten nur geringe Beute.

Während der Urlaubsabwesenheit der Bewohner drangen die Unbekannten zwischen dem 19.08. und dem 25.08. über eine zuvor aufgehebelte Balkontüre in eine Wohnung einer Wohnanlage nahe der Kreuzung zur südlichen Ringstraße ein.

Die Einbrecher durchsuchten die Hochparterrewohnung nach Diebesgut und erbeuteten dabei Modeschmuck im Gesamtwert von rund 150 Euro. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet eventuelle Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.