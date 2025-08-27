1596 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Universitätsviertel – Im Zeitraum von Montag (18.08.2025) bis Montag (25.08.2025) kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Salomon-Idler-Straße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten ein rotes Mountainbike der Marke Bulls, das an einem Fahrradständer versperrt war. Der Beuteschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1597 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Göggingen – Im Zeitraum von Dienstag (19.08.2025), 21.00 Uhr bis Mittwoch (20.08.2025), 17.00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung im Schmelzerbreitenweg.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter beschädigten eine Wand mit Farbe. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1598 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Einkaufwagen

Göggingen – Am Dienstag (26.08.2025) kam es zu einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Gögginger Straße.

Gegen 10.00 Uhr befand sie die Stofftasche einer 78-Jährigen in ihrem Einlaufwagen. Eine bislang unbekannte Person entwendete hierbei offenbar die Stofftasche samt Inhalt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1599 – Polizei stoppt Autofahrer ohne Führerschein

Hochzoll – Am Dienstag (26.08.2025) war ein 24-jähriger Autofahrer trotz Fahrverbot in der Zugspitzstraße unterwegs.

Gegen 23.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen den 24-Jährigen ein Fahrverbot vorlag und unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem stellten sie den Autoschlüssel sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen den 24-Jährigen.