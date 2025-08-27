Mühldorf a. Inn. Wenn ab dem 29. August 2025 wieder bis zu 250.000 Besucher am Traditionsvolksfest der Kreisstadt Mühldorf erwartet werden, liegt der Mühldorfer Polizeiinspektion die Sicherheit der Besucher am Herzen. In enger Zusammenarbeit mit der Kreisstadt Mühldorf a. Inn sowie benachbarten Organisationen wie Feuerwehr und Rettungsdienst, geht die Polizei, gut vorbereitet, in die kommenden 11 Volksfesttage.

Die Festwache – der Anlaufpunkt „für alle Fälle“

Wie bereits in den Vorjahren, wird die Polizei unmittelbar am Festgelände, im Behördenhof, mit einer Festwache, täglich ab 18.00 Uhr bis Veranstaltungsende, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger vor Ort sein. Mit einer erhöhten Streifenpräsenz wird die Polizei für Besucher auf dem Veranstaltungsgelände ansprechbar sein.

Die Festwache ist für Sie direkt unter der Telefonnummer 08631/1843-191 erreichbar.

Natürlich hat auch jeder Besucher die Möglichkeit, sich unter der Notrufnummer 110 direkt mit der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium Rosenheim in Verbindung zu setzen. Gerade bei verdächtigen Wahrnehmungen bittet die Polizei darum, das unverzüglich und ohne Scheu zu tun!

Als wichtiger Baustein des Sicherheitskonzeptes wird auch 2025 eine polizeiliche Videoüberwachung auf dem Veranstaltungsgelände betrieben. Zudem werden die eingesetzten Polizeikräfte Bodycams mitführen. Ziel dieser Kameras ist eine gefahrenabwehrende Wirkung sowie erforderlichenfalls eine beweiskräftige Strafverfolgung zu erreichen.

Auch der Große Volksfestauszug am Freitag sowie der Internationale Schützen- und Trachtenzug werden polizeilich betreut. Hier kann es kurzzeitig zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Unterstützt wird die Mühldorfer Polizei von benachbarten Dienststellen, den Zentralen Einsatzdiensten Traunstein, der Verkehrspolizeiinspektion Traunstein, der Bereitschaftspolizei, der Autobahnpolizeistation Mühldorf sowie der Reiterstaffel des Polizeipräsidiums München.

Als weiteres Instrument für die öffentliche Sicherheit und Ordnung wird die Sicherheitswacht der PI Mühldorf a. Inn das Volksfest bestreifen.

Was uns noch wichtig ist

Alkohol und Autofahren vertragen sich nicht. Alkoholisiert oder unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilzunehmen ist gefährlich und kann u.a. zum Führerscheinverlust führen. Dies gilt übrigens nicht nur für das Auto, sondern auch für das Fahrrad oder alternative Fortbewegungsmittel wie dem E-Scooter. Auch dieses Jahr werden schwerpunktmäßig Alkoholkontrollen im Umfeld zum Festgelände durchgeführt.

Streitereien sollte man am besten aus dem Weg gehen. Lassen Sie sich nicht provozieren und wenden Sie sich gegebenenfalls an die Beamten der Festwache. Die Polizei wird zur Verhütung von Sicherheitsstörungen auch in diesem Jahr Platzverweise aussprechen und, wenn notwendig, Personen in Gewahrsam nehmen. Randalierer müssen außerdem mit einem weiteren Betretungsverbot für das Traditionsvolksfest rechnen!

Fundsachen können im eingerichteten Fundbüro am Stadtsaal abgegeben bzw. abgeholt werden. Das Fundbüro ist täglich ab ca. 17:30 Uhr geöffnet.

Die Polizei Mühldorf a. Inn wünscht allen Besuchern und Betreibern ein friedliches und unbeschwertes Traditionsvolksfest 2025.