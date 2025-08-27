NÜRNBERG. (839) Am Montagnachmittag (25.08.2025) nahmen Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-West einen 42-jährigen Mann fest, nachdem dieser seine Ex-Frau im Nürnberger Stadtteil Röthenbach bei Schweinau angegriffen und schwer verletzt hatte. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl. Die Kriminalpolizei Nürnberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Die Polizei war am Montag verständigt worden, weil es gegen 16:00 Uhr aufgrund eines vorangegangenen Streits zwischen einem 42-jährigen Mann und seiner Ex-Frau in einer Tiefgarage in der Wolframs-Eschenbacher Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Der Ex-Mann ging mit einem scharfen Gegenstand auf die 42-Jährige los und verletzte sie schwer im Gesicht und am Oberschenkel.

Nach der Tat flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß von der Wolframs-Eschenbacher Straße in die Gebsattler Straße, wo er seinen Pkw geparkt hatte und mit diesem wegfuhr. Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnte den 42-Jährigen kurze Zeit später an dessen Wohnadresse antreffen und festnehmen.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete bei dem Tatverdächtigen die Durchführung einer Blutentnahme an.

Die Gesichtsverletzungen der 42-Jährigen wogen so schwer, dass sie im Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten.

Die Polizei führte den Tatverdächtigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter wegen des Verdachts einer schweren Körperverletzung vor. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass sich der Tatverdächtige während seiner Flucht zu Fuß mehrerer Gegenstände entledigt hat. Die Polizei bittet Zeugen, die die Tat oder den Tatverdächtigen bei seiner Flucht zu Fuß beobachtet haben oder die Hinweise zu den Gegenständen machen können, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Gloria Güßbacher / mc