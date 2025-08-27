ZWIESEL, LKR. REGEN. Junger Mann bricht in Fahrzeughalle ein und demoliert vier Polizeifahrzeuge.

Am Dienstagabend (26.08.2025) gegen 19.00 Uhr wurde der Polizei Zwiesel ein Einbruch mitgeteilt. Eine Seniorin aus dem Landkreis Augsburg, die sich mit ihrem Campingfahrzeug auf dem Stellplatz hinter dem Grenzlandfestplatz aufhielt, hatte beobachtet, wie ein junger Mann die Fensterscheibe einer Lagerhalle eingeschlagen hatte. Wenig später waren der Täter und drei weitere Personen zu Fuß geflüchtet.

Anhand der Personenbeschreibung konnten Beamte der Polizeiinspektion Zwiesel den Tatverdächtigen, einen 23-jährigen Zwieseler, kurz darauf in der Innenstadt vorläufig festnehmen.

Offenbar war er durch das gewaltsam geöffnete Fenster in die Lagerhalle, die von der Bundespolizei in Zwiesel als Kfz-Halle angemietet ist, eingestiegen und hat vier Einsatzfahrzeuge erheblich demoliert, indem er Scheiben einschlug, Außenspiegel abschlug und auf Fahrzeugdächer sprang. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro.

Überdies beleidigte der 23-Jährige bei seiner Festnahme die Polizeibeamten mit Schimpfwörtern. Ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte wurde eingeleitet.

Veröffentlicht: 27.08.2025, 10.21 Uhr