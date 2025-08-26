TIRSCHENREUTH. LKR WEIDEN. Am Samstag, den 05.04.2025 brannte der sog. Storchenpavillon im Fischhofpark in Tirschenreuth komplett nieder. Die Polizeiinspektion Tirschenreuth sucht Zeugen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Samstag, den 05.04.2025 brannte der sog. Storchenpavillon im Fischhofpark in Tirschenreuth komplett nieder. Dabei entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Nach den Ermittlungen der Polizeiinspektion Tirschenreuth in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Weiden, ist davon auszugehen, dass der Pavillon vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeiinspektion Tirschenreuth die beiden jungen Männer, welche am Brandort kurz befragt wurden. Dabei handelt es sich um wichtige Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Tirschenreuth unter 09631/7011-0 zu melden, bzw. werden Personen gebeten, welche die beiden Personen auf dem Video erkennen, sich zu melden.

Auf dem Video sind drei Personen zu sehen, es handelt sich um die beiden Personen am linken Bildrand. Die Person ganz rechts ist der Polizei bereits bekannt.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass es sich bei den beiden jungen Männern um Zeugen handelt, welche noch nicht vernommen werden konnten.