1337. Einbruch in Einfamilienhaus – Feldmoching

Im Zeitraum zwischen Samstag, 23.08.2025, 19:00 Uhr, bis Montag, 25.08.2025, 19:10 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus.

Anschließend wurde das Haus nach Wertsachen durchsucht. Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Bewohner bemerkten den Einbruch am Montagabend und informierten den Polizeinotruf 110.

Vor Ort wurden durch die Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Stabelerstraße, Dülferstraße, Reschreiterstraße und Thurwieserstraße (Feldmoching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1338. Wohnungsbrand; eine Person verletzt – Garching

Am Dienstag, 26.08.2025, gegen 02:20 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung in Garching. Ein Anwohner bemerkte den Brand und verständigte den Notruf. Alle Bewohner des Anwesens verließen daraufhin eigenständig das Gebäude.

Das Feuer konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurden in dem zweistöckigen Wohnhaus zwei Wohnungen stark brandbeschädigt. Das Feuer griff teilweise auch auf den Dachstuhl über. Der Sachschaden beläuft sich geschätzt auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Eine 60-jährige Bewohnerin wurde verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

1339. Politisch motivierte Schmierschriften – Schwabing

Im Tatzeitraum von Sonntag, 24.08.2025, 07:45 Uhr und Montag, 25.08.2025, 06:10 Uhr, beschmierten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschiedene Einrichtungen im Englischen Garten mit Symbolen in Bezug auf den Nationalsozialismus. Diese wurden in schwarzer Farbe u.a. an Brücken, Mülleimer und Schildern gesprüht. Insgesamt konnten neun Symbole festgestellt werden.

Die weiteren Ermittlungen bezüglich des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und der Sachbeschädigung werden vom Kommissariat 44 der Münchner Kriminalpolizei geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Englischen Garten im Bereich des Tivoli-Kraftwerks Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1340. Motorradfahrer entzieht sich Verkehrskontrolle und stürzt in der Folge; zwei Personen verletzt – Unterschleißheim

Am Montag, 25.08.2025, gegen 13:35 Uhr, sollte ein Motorradfahrer im Bereich von der B 13 und der Ingolstädter Straße in Unterschleißheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der 18-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München war den Polizeibeamten zuvor durch seine zu schnelle Fahrweise auf seinem Kraftrad KTM aufgefallen. Der Anhaltung mittels Anhaltesignalgeber kam der 18-Jährige nicht nach und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Ortschaft Unterschleißheim. Bei seiner Flucht kam es zu mehreren Rotlichtverstößen durch den 18-Jährigen.

Im weiteren Verlauf fuhr er auf dem Furtweg und kollidierte dort auf Höhe der Hausnummer 4 mit dem Bordstein. Daraufhin stürzte er zu Boden und das Kraftrad schlitterte noch mehrere Meter weiter auf dem Gehweg. Auf diesem befand sich eine 69-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München als Fußgängerin. Die 69-Jährige konnte durch Ausweichen eine direkte Kollision mit dem Motorrad vermeiden. Sie wurde jedoch leicht vom Kraftrad touchiert, stürzte anschließend in eine angrenzende Grünfläche und wurde leicht verletzt. Die 69-Jährige benötigte keine ärztliche Behandlung. Der 18-Jährige wurde ebenso verletzt und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt.

Er war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für dieses Fahrzeug. Er wurde unter anderem angezeigt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde sichergestellt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1341. Raubdelikt – Neuhausen

Am Dienstag, 26.08.2025, gegen 02:00 Uhr, ließ sich ein 40-Jähriger mit Wohnsitz in München, mit einem Taxi von der Innenstadt aus nach Neuhausen fahren. Am Fahrtziel kam es zu einem lautstarken Zahlstreit zwischen dem 65-jährigen Taxifahrer und dem 40-Jährigen. Zwei unbeteiligte Passanten, ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger beide mit Wohnsitz in München, wurden auf die Situation aufmerksam.

Als der Taxifahrer die Polizei verständigen wollte, versuchte der 40-Jährige zu fliehen. Der Taxifahrer konnte ihn noch am Oberarm greifen und versuchte ihn festzuhalten Daraufhin zog der 40-Jährige ein Cuttermesser und verletzte den Taxifahrer damit im Bauchbereich.

Der 40-Jährge konnte durch den 19-Jährigen und den 20-Jährigen entwaffnet und festgehalten werden bis dieser vor Ort durch die eintreffenden Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde. Im Gerangel führte der 40-Jährige Stichbewegungen mit dem Messer aus.

Der 20-Jährige erlitt hierdurch eine minimale Schnittverletzung an der Wange. Eine ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Zudem wurde der Pullover des 19-Jährigen mit dem Messer beschädigt. Der 19-Jährige selbst blieb unverletzt.

Der 65-jährige Taxifahrer wurde in der Folge in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt Verletzungen im Bauchbereich und musste stationär behandelt werden. Lebensgefahr bestand für ihn nicht.

Zum Tatzeitpunkt war der 40-Jährige stark alkoholisiert. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden durch das Kommissariat 21 geführt.