GRUB AM FORST. Am Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Heckenweg. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam über eine Tür des Wintergartens in das Haus ein. Anschließend gelangten sie durch die Terrassentür in den Wohnbereich des Erdgeschosses. Dort entwendeten sie ein elektronisches Gerät. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Täter offenbar durch die Anwesenheit des Hauseigentümers gestört und flüchteten daraufhin. Der Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Der genaue Entwendungsschaden ist noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die am Montagmorgen in der Heckenstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.