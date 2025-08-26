1591 – Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Lechhausen – Im Zeitraum von Sonntag (24.08.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 07.30 Uhr kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Humboldtstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten ein Gravelbike der Marke Cube Nuroad Pro FE in der Farbe grau/schwarz. Das Fahrrad war in einem Innenhof versperrt.

Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Lechhausen – Zwischen Samstag (23.08.2025), 13.30 Uhr, und Montag (25.08.2025), 14.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder in der Kulturstraße.

Es handelte sich um ein blaues Cube Mountainbike Nature EXC Trapez sowie um ein schwarz/blaues Ghost Mountainbike Kato. Die Räder waren jeweils vor unterschiedlichen Haustüren versperrt.

Insgesamt entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in allen genannten Fällen wegen eines Besonders schweren Diebstahls eines Fahrrades. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1592 – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines E-Scooters

Firnhaberau – Im Zeitraum von Freitag (22.08.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 10.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter der Marke Xiaomi in der Schillstraße. Der E-Scooter war mit einem Fahrradschloss versperrt.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in allen genannten Fällen wegen eines Besonders schweren Diebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

1593 – Polizei ermittelt nach Diebstahl von einer Baustelle

Haunstetten/Siebenbrunn – Im Zeitraum von Mittwoch (20.08.2025), 18.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 07.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Rechenstraße.

Der oder die Täter entwendeten mehrere Meter Kabel. Zudem beschädigten sie weitere Kabel. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1594 – Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Dienstag (26.08.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 24-jährigen Frau und einem 37-jährigen Mann am Leonhardsberg.

Gegen 01.30 Uhr gerieten die 24-Jährige und der 37-Jährige offenbar zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf sprühte die 24-Jährige dem Mann nach derzeitigen Erkenntnissen mit einem Tierabwehrsprach ins Gesicht. Anschießend flüchtete die Frau. Der 37-Jährige wurde leicht verletzt.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung trafen die Einsatzkräfte die Frau am Königsplatz an und nahmen sie vorläufig fest. Die Beamten fanden bei der 24-Jährige das Tierabwehrspray sowie eine kleinere Menge an Marihuana. Die Beamten stellten die beiden Gegenstände sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die Frau.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung gegen die 24-jährige Frau.