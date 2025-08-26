Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bayreuth und des Polizeipräsidiums Oberfranken

Am Freitagnachmittag klingelte ein 78-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Friedrichstraße an der Wohnungstüre eines Nachbarn. Als der Nachbar öffnete, sah er zwei Messer in den Händen des 78-Jährigen und schloss die Türe sofort wieder. Die verständigte Polizeistreife versuchte mit dem 78-Jährigen, der sich inzwischen wieder in seine Wohnung zurückgezogen hatte, Kontakt aufzunehmen. Dieser drohte aber damit, dass er jeden, der seine Wohnung betreten werde, umbringe. Nun wurde eine Spezialeinheit aus Mittelfranken hinzugezogen, die den Mann gegen 19 Uhr in seiner Wohnung festnehmen konnte. Da der mutmaßlich psychisch kranke Wohnungsinhaber bei seiner Festnahme mit zwei Messern auf die Polizeibeamten losgegangen war, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Totschlags. Im Anschluss wurde der Mann in die forensische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert. Er wurde bei dem Einsatz leicht verletzt.