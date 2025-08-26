NEUSTADT A. D. DONAU, LKR. KELHEIM. Unbekannte haben vergangenes Wochenende einen schwarzen BMW M 4 CSL aus einer versperrten Garage entwendet. Die Kripo Landshut sucht nun mögliche Zeugen des Diebstahls.

Das Fahrzeug, mit einem geschätzten Zeitwert von rund 150.000 Euro dürfte nach bisherigen Erkenntnissen vergangenes Wochenden in der Nacht von Freitag, 22.08.2025 auf Samstag, 23.08.2025, aus der der Garage entwendet worden sein. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl erst am gestrigen Montag und erstattete Anzeige.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise. Anwohner, die im fraglichen Zeitraum im Bereich Fuchswinkel/Föhrengasse/Am Wolfsgraben verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Kripo Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 26.08.2025, 08.50 Uhr