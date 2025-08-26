PASSAU. Am Samstagabend (23.08.2025) fanden Beamte bei einer Kontrolle mehrere Gramm Amphetamin. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des illegalen Handels.

Gegen 19.30 Uhr kontrollierten Beamte einen 48-Jährigen an der Innstraße und fanden dabei mehrere Gramm Amphetamin. Bei einer anschließenden Nachschau in der Wohnung konnten die Beamten über 250 Gramm Amphetamin sicherstellen. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln übernommen, diese dauern an. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 48-Jährige wieder entlassen.

Veröffentlicht am 26.08.2025, 08.35 Uhr