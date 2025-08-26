JETTINGEN-SCHEPPACH. In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 01.30 Uhr geriet in Jettingen-Scheppach eine Gartenhütte in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die Gartenhütte bereits in Vollbrand. Aufgrund darin gelagerter Akkugeräte und Lacke kam es zu mehreren kleinen Explosionen. Der Brand konnte durch die Feuerwehren aus Jettingen und Burgau, welche mit insg. 40 Kräften im Einsatz waren, gelöscht werden. Aufgrund der Hitzeentwicklung wurden drei angrenzende Wohnhäuser beschädigt, ein Übergreifen der Flammen konnte jedoch verhindert werden. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen ca. 35.000,- Euro. Neben der Feuerwehr waren zudem der Rettungsdienst und die Kreisbrandinspektion im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Polizeiinspektion Burgau geführt. (PI Burgau)

